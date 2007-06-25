雖然我平時用Netvibes比較頻繁，但iGoogle也一兩天開一次，主要瀏覽些news相關channel。剛剛看到iGoogle釋出台灣版，馬上去瞧一下加了那些widgets。嗯，看來大多都是增加一些台灣主流媒體的news feed，看得出Google台灣團隊的用心，但老實說，這和我在RSS Reader裡直接訂閱這些主流媒體的feeds有差別嗎？？

除非Google台灣想靠這新產品，拉攏更多還不太熟悉RSS Reader的主流族群(滿聰明的策略)，透過簡單的訂閱流程多少也算是推廣閱讀RSS的觀念。

回歸主題，可供選擇的在地化工具中，除了那些xx報xx雜誌頻道的選項外，地圖算滿有用的例外，其他工具中英文介面不會有太多多影響吧。所以百般無聊中，真正讓我驚豔的是：一個大大的 卵去小站縮圖！喔喔喔！不會吧…

還好…掛著卵去的羊頭，實際上賣的是彎彎的部落格feed，但可供選擇的在地化widget中，部落格類的就僅只這個….讓我不得不聯想…

這背後有沒有特別的Sponsorship? XD (請自動縮小一下，彎彎還有fans們不要打我)

應該是我想多了，台灣Google理當直接去找流量最大的blog作為好的開始。

我可能最近關注PeopleReady事件中毒中太深了…

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