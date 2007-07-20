大家應該已經覺得Gmail夠好用了，但事實上，Gmail還能夠更更更更更好用！下面10個外掛程式(大部分僅支援FireFox瀏覽器)讓你用起Gmail更順手。請慢用：

安裝使用說明(update)：

這個Gmail Drive是直接寫在IExplorer Shell的版本(白話文就是為windows視窗環境設計)，若你使用FireFox，也可考慮使用GSpace這個擴充套件(但僅能在FF封閉環境下用)。下載Gmail Drive首先點選這邊。

解壓縮後，直接點選Setup.exe安裝。安裝完成會出下面這個黃色視窗。直接按X關掉即完成。

接下來點選「我的電腦」，就會看到一台新的磁碟機 – Gmail Drive。

點兩下開啟後，會出現要你登入Gmail的畫面。日後cookie若有保留紀錄，則不需再次登入。

輸入Gmail帳號密碼後，會來到一個完全空白的檔案總管視窗，在上面自行建立新資料夾，把想要上傳的檔案複製貼上即可。日後移動、刪除、重新命名等功能都和電腦的本機磁碟一樣。

如果要登出，或用不同帳號登入，對著Gmail Drive磁碟機圖示按右鍵即可見選項：

但要注意，每回開啟新資料夾、複製/貼上(或上傳)檔案時，Gmail Drive其實是寄一封含附加檔案的信件給你自己。附加檔就是你上傳的檔案，而信件標題是你檔案的屬性描述，統一格式為 “GMAILFS:/資料夾路徑/檔案名稱[檔案大小、日期等屬性]"。所以怕收信夾亂七八糟的人，建議用Gmail的Filter過濾功能，把GMAILFS開頭的信件統一丟到一個新Label類別管理。

順便提一下Filter(篩選器)怎麼設定：

首先點選Gmail畫面上方搜尋按鈕旁的「建立篩選器」

接著會出現設定篩選條件的選項，我們僅需在「主旨」的欄位輸入「GMAILFS」字串讓系統過濾即可。

確定後，下一步會詢問你如何處理這些過濾後的信件，只要勾選第一個「略過[收件夾]」和第三個「套用標籤」，並選擇要套用的標籤名稱。(套用標籤就是把過濾後的信統一丟到以標籤名稱為名的信件分類區。)如果你沒事先建立好標籤，可以拉下選單，在選單中新建。

最後一個動作，點選「建立篩選器」按鈕，大功告成！

回到Gmail主畫面後，看一下左方選單下面，是不是出現一個標籤區塊？是的，我們把GMAILFS開頭的信統統丟到這個分類標籤了！如此一來，日後上傳檔案到Gmail Drive，就不會看到系統資訊炸滿你的收件夾了！需要查Log時再到GMAILFS這個標籤中查詢即可。

最後補充兩點：

在Gmail Drive中刪除檔案，真實執行的命令是「刪除此封含附加檔的信件」，所以檔案一旦刪除，信箱中的這封信會徹底消失，也無法在垃圾桶中找回。 Google會把對Gmail帳戶「不當使用」的帳號暫時封鎖，所以使用上請小心。目前看網友回報，只要是乖乖拿來當備份系統，不要短時間內進進出出太多次，應該都沒問題。

安裝說明(UPDATE)：

把這個GmailThis連結拖到瀏覽器工具/書籤列/或我的最愛，之後看到看到想要保存的網頁點一下此連結即可。

安裝說明(UPDATE)：

這是一個FireFox網頁連覽器的延伸套件，如果你習慣用IE，但現在看到這麼多好東西，打算棄IE投FF，可以看這邊安裝教學。

安裝好FF後，點選這邊下載Drag and Drop Attacment。首先開啟FireFox，按一下下載頁面的"Install Now“按鈕。依步驟安裝。結束後重新開啟FIreForx即可使用。

所有的FF延伸套件，日後想要移除或是暫時停用，可以到工具列上的「工具」點一下，然後選擇「下載管理員」。如果你不小心裝了某個延伸套件，發現啟動瀏覽器變慢、網頁反應變遲鈍、試制當機，那就快到這邊把剛剛裝的東西移除掉，或一個一個停用檢查問提出在哪吧！

安裝說明(UPDATE)：

點這邊安裝。這是一個Greasemonkey的擴充程式，Greasmonkey怎麼用可以參考這篇。安裝好後，直接對信件標題點右鍵就可以看到預覽了！

安裝說明(UPDATE)：

點選這邊下載FireFox的延伸套件。除了更換配色外，此套件還整合了iGoogle到Gmail中，並支援快速由Picasa相簿匯入照片。

安裝說明(UPDATE)：

這也是一個Greasemonkey Script，按這邊下載，如何安裝Greasemonkey也一樣看這篇吧。

安裝說明(UPDATE)：

跟上面的信件加密外掛一樣，這也是Greasemonkey Script，安裝這個外掛按這裡，看Greasemonkey安裝說明按這裡。

安裝說明(UPDATE)：

點選這邊直接下載FireFox延伸套件。

安裝說明(UPDATE)：

一樣也是Greasemonky Script，安裝按這裡，如何裝Greasemonkey到FireFox看這裡。

(就是把你的其他非gmail收的舊信件匯入Gmail信箱。)

安裝說明(UPDATE)：

點選這邊下載安裝Gmail Loader。

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