大家應該已經覺得Gmail夠好用了，但事實上，Gmail還能夠更更更更更好用！下面10個外掛程式(大部分僅支援FireFox瀏覽器)讓你用起Gmail更順手。請慢用：
1. Gmail檔案總管 (相當恐怖的Gmail應用，把你的Gmai變成網路硬碟 – 而且還是幾年內都不會倒XD，downtime小於1%的高品質網路硬碟。裝了之後就會看到一個像windows檔案總管的介面，甚至連硬碟圖示都多了一台Gmail Drive，檔案的存取時間、大小、格式等等都以你熟悉的介面呈現。甚至連建立新資料夾、檔案依大小排序等功能都有！)
安裝使用說明(update)：
這個Gmail Drive是直接寫在IExplorer Shell的版本(白話文就是為windows視窗環境設計)，若你使用FireFox，也可考慮使用GSpace這個擴充套件(但僅能在FF封閉環境下用)。下載Gmail Drive首先點選這邊。
- 解壓縮後，直接點選Setup.exe安裝。安裝完成會出下面這個黃色視窗。直接按X關掉即完成。
- 接下來點選「我的電腦」，就會看到一台新的磁碟機 – Gmail Drive。
- 點兩下開啟後，會出現要你登入Gmail的畫面。日後cookie若有保留紀錄，則不需再次登入。
- 輸入Gmail帳號密碼後，會來到一個完全空白的檔案總管視窗，在上面自行建立新資料夾，把想要上傳的檔案複製貼上即可。日後移動、刪除、重新命名等功能都和電腦的本機磁碟一樣。
- 如果要登出，或用不同帳號登入，對著Gmail Drive磁碟機圖示按右鍵即可見選項：
- 但要注意，每回開啟新資料夾、複製/貼上(或上傳)檔案時，Gmail Drive其實是寄一封含附加檔案的信件給你自己。附加檔就是你上傳的檔案，而信件標題是你檔案的屬性描述，統一格式為 “GMAILFS:/資料夾路徑/檔案名稱[檔案大小、日期等屬性]"。所以怕收信夾亂七八糟的人，建議用Gmail的Filter過濾功能，把GMAILFS開頭的信件統一丟到一個新Label類別管理。
順便提一下Filter(篩選器)怎麼設定：
- 首先點選Gmail畫面上方搜尋按鈕旁的「建立篩選器」
- 接著會出現設定篩選條件的選項，我們僅需在「主旨」的欄位輸入「GMAILFS」字串讓系統過濾即可。
- 確定後，下一步會詢問你如何處理這些過濾後的信件，只要勾選第一個「略過[收件夾]」和第三個「套用標籤」，並選擇要套用的標籤名稱。(套用標籤就是把過濾後的信統一丟到以標籤名稱為名的信件分類區。)如果你沒事先建立好標籤，可以拉下選單，在選單中新建。
- 最後一個動作，點選「建立篩選器」按鈕，大功告成！
- 回到Gmail主畫面後，看一下左方選單下面，是不是出現一個標籤區塊？是的，我們把GMAILFS開頭的信統統丟到這個分類標籤了！如此一來，日後上傳檔案到Gmail Drive，就不會看到系統資訊炸滿你的收件夾了！需要查Log時再到GMAILFS這個標籤中查詢即可。
最後補充兩點：
- 在Gmail Drive中刪除檔案，真實執行的命令是「刪除此封含附加檔的信件」，所以檔案一旦刪除，信箱中的這封信會徹底消失，也無法在垃圾桶中找回。
- Google會把對Gmail帳戶「不當使用」的帳號暫時封鎖，所以使用上請小心。目前看網友回報，只要是乖乖拿來當備份系統，不要短時間內進進出出太多次，應該都沒問題。
2.Gmal This! 把Gmail當成書籤收藏庫 (像黑米書籤一樣，加GmailThis按鈕到瀏覽器工具列，看到想收藏的好站按一下即可-送禮自用兩相宜)
安裝說明(UPDATE)：
把這個GmailThis連結拖到瀏覽器工具/書籤列/或我的最愛，之後看到看到想要保存的網頁點一下此連結即可。
3. Drag and Drop Attachment (在Gmail以滑鼠拖拉(Drag&Drop)方式丟附加檔案)
安裝說明(UPDATE)：
這是一個FireFox網頁連覽器的延伸套件，如果你習慣用IE，但現在看到這麼多好東西，打算棄IE投FF，可以看這邊安裝教學。
安裝好FF後，點選這邊下載Drag and Drop Attacment。首先開啟FireFox，按一下下載頁面的"Install Now“按鈕。依步驟安裝。結束後重新開啟FIreForx即可使用。
所有的FF延伸套件，日後想要移除或是暫時停用，可以到工具列上的「工具」點一下，然後選擇「下載管理員」。如果你不小心裝了某個延伸套件，發現啟動瀏覽器變慢、網頁反應變遲鈍、試制當機，那就快到這邊把剛剛裝的東西移除掉，或一個一個停用檢查問提出在哪吧！
4.Gmail往來信件預覽 (對標題按一下右鍵就可以開啟預覽視窗，如果你是email大戶可以考慮考慮。)
安裝說明(UPDATE)：
點這邊安裝。這是一個Greasemonkey的擴充程式，Greasmonkey怎麼用可以參考這篇。安裝好後，直接對信件標題點右鍵就可以看到預覽了！
5.Gmail背景顏色更換 (看膩了代表Google的藍色嗎？用這個套件把Gmail搞得像Yahoo信箱那樣變色吧！)
安裝說明(UPDATE)：
點選這邊下載FireFox的延伸套件。除了更換配色外，此套件還整合了iGoogle到Gmail中，並支援快速由Picasa相簿匯入照片。
6 Gmail信件加密 (這不用說了，怕重要信件內容被駭客攔截者可以考慮用用。)
安裝說明(UPDATE)：
這也是一個Greasemonkey Script，按這邊下載，如何安裝Greasemonkey也一樣看這篇吧。
7.Gmail自動搜尋分類紀錄 (乍看之下比較難了解這功能，其實就是先給一個分類名稱"Label"，然後針對不同分類Label下搜尋關鍵字，這支程式會持續搜尋你的Gmail所有信件，一看到和搜尋關鍵字文吻合的信件，就把它丟到你指定的群組。其實Gmail已經內建這樣的功能了。用Filter選好要過濾的信，再用Label分類即可。只是這隻GreaseMonkey似乎支援更多運算子？)
安裝說明(UPDATE)：
跟上面的信件加密外掛一樣，這也是Greasemonkey Script，安裝這個外掛按這裡，看Greasemonkey安裝說明按這裡。
8.Gmail Manager (讓你在FireFox中輕鬆同時登入多個gmail帳號，且可在瀏覽器狀態列讀到未閱讀信件。)
安裝說明(UPDATE)：
點選這邊直接下載FireFox延伸套件。
9.Gmail快捷鍵 (和原本gmail內定快捷鍵有些重復，有些則是新動作。)
安裝說明(UPDATE)：
一樣也是Greasemonky Script，安裝按這裡，如何裝Greasemonkey到FireFox看這裡。
10.Gmail Loader (就是把你的其他非gmail收的舊信件匯入Gmail信箱。)
安裝說明(UPDATE)：
點選這邊下載安裝Gmail Loader。
UPDATE: 關於Greasemonkey如何安裝請看這篇
[…] 10大Gmail好用外掛 [image] 大家應該已經覺得Gmail夠好用了，但事實上，Gmail還能夠更更更更更好用！下面10個外 […] […]
可是沒用Firefox呢 T_T
[…] 10大Gmail好用外掛 […]
嗨~站主，關於8.Gmail Manager (讓你在FirFox…。
是Firefox不是Firfox喔
對了，忘了謝一下!謝啦~!好用的東西
@ 1vory:
所以這是一個換到FireFox的好機會/動機啊！^^"FF真的不錯啦，用了會上癮。
＠eatingtao謝謝你的提醒:D，看到你的blog Title我也覺得Gmail就是我在網路上生活的Oxygen啊～～
Gmail檔案總管是Internet Explorer用的shell extension
在Firefox上則有Gspace 就功能上來說它類似Gmail檔案總管
但是使用上跟介面類似Fireftp，我比較喜歡Gspace的方式
@emukim, thanks for sharing this info^^, 這兩天有空打算再把這篇補充一下，順便加些安裝說明。
第一個看起來真讚!!謝謝你:D
看了你的部落格，我想請問一件事
在你的標題「網路、科技、部落格」下方的「AllThings Tech Blogs」是在哪裡做更改的呢？
我不想在我的部落格上看到「Just another WordPress.com weblog」
先謝過了^^"
啊!我找到了~不麻煩你了XD
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