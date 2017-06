先聲明一下,早期美國人在用Geek這字眼時,仍有些多負面或歧視意含,但近年來Tech Geek/Alpha Geek在科技界嶄露頭角,故提到Geek時,往往也帶有幾分敬意。Geek簡單來說,就是專注沉迷於某領域,且這些領域通常和科技、虛擬(動漫畫)相關。Geek台灣好像有人翻成技客。矽谷很多電腦高手以自稱(或被尊稱)Geek為榮。真正Geek圈的人,甚至會看不起那些功力(或沈迷度)不夠,卻為自己冠上Geek頭銜的半瓶水。某些層面上,Geek瘋某領域事務的特質和日本宅男有點像,但就我的認知上,Geek在適應社會化能力要比宅男好。Geek在加上社交能力低落(Socially-inept)可能就進化到Nerd(書呆子)的層級了。Nerd這個字就有很強烈的貶意。

好,回到主題,剛剛看到一篇很有趣的文章,標題是 –

6 Things You Must Do Before You Die: Geek Edition (Geek版人生必做的六件事)

透過下面六點,可以檢驗看看你的Geek傾向有多重:

到日本秋葉原朝聖

參加網聚

和認識許久的網友見上一面

成為線上遊戲界的「大大」

創造、分享有價值的事物給網路眾生

( 這種分享/貢獻的慾望,含設計免費的網誌、相簿佈景主題、開發免費程式、在blog好站分享、或分享「如何ooxx的10個方法」、「10個最好用的ooxx」等等」)

在產品的首賣會上衝第一個排隊搶頭香

相信很多正在看這個Blog的人,多多少少都曾做過第五項。

在我眼中,Steve Jobs、Bill Gates、Jerry Yang、Sergey Brin、Larry Page, 以及眾多網路創業家都是Geek,他們把對嗜好的執著,轉移到渴望成就一番事業、渴望改變人類生活的執著,沒有這些Geek的堅持到底,就沒有今日科技產業的榮景,也大概也不會有這個Blog了。:p

Alpha Geek這個詞彙最早 由Tim O’Reilly提出 ,(wordspy的資料顯示,最早引用Alpha Geek的人應該是Chuck Paustian)。Alpha本身就具有「最早」、「最優先」的含意,如軟體開發有Alpha Test,然後才是Beta Test等等。Alpha Geek簡單來說,就是那些喜愛嘗試新領域的科技高手,也就是說,同時結合Tech Savvy和Early Adopter兩種身份。

O’Reilly在02年的一篇文章中提到,"…by watching what alpha geeks are doing you get a sense of what the future is like for the technology industry as a whole." 通常Alpha Geek圈開使流行的科技玩意兒,過個幾年很有可能會成為走入主流大眾市場的產品。有什麼例子呢?從最開始的Unix電腦,到Apple一號二號,到人人家裏一台IBM PC/x86,都是先從Alpha Geek圈開始流行,然後走入大眾家庭。近期的實例就是Twitter,從今年SXSW之後,Twitter-ization忽然在Alpha Geek圈像著火般蔓延,幾個月後從美國傳到世界各地,現在幾乎在每個網路成熟型國家都能找到Twitter Clones。台灣近來也跟上這股風潮,連較不Geeky的部落客也開始在blog掛Twitter Widget。另一個例子是2002前後,台灣幾位「長輩」級的人物推廣/引進WEBlog (a.k.a Blog)到台灣來,而五六年後的今天,部落格成為連國中學生都知道網路應用。台灣的Alpha Geek也許就是這些「長輩」吧!

最後補充一下,Tim O’Reilly就是全地球第一位正宗發明創造"WEB2.0″這詞兒的人。所以各位(尤其是常在電視雜誌上亂用WEB2.0的媒體人)在準備引用這個詞彙時,應該要先看看祖師爺O’Reilly發表的這篇原始論文 – “What is WEB 2.0“。也有簡體中文翻譯版 – 「什麼是WEB 2.0」。

oops…我的p.s怎麼會比本文長…

