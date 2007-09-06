這次Steve Jobs一次送大家三個好禮，分別是：
1. iPod nano阿肥版
新版nano的螢幕變成兩吋，解析度為320*240，支援影片播放，全部改為金屬外殼。
有4GB和8GB兩版本。(可以玩新推出的iPod Game)
已於宣佈日開始舖貨，本週末即可在專賣店看到。
2. iPod Classic
所謂的經典也就是第六代硬碟版iPod，把外殼變薄，並也改為金屬製。
容量有80GB和160GB兩種版本。當然可以看影片。
160GB版可以連續播放40小時音樂，看7小時影片。
80gGB版可以連續播放30小時音樂，看5小時影片。
也可以玩iPod Games。
3. iPod Touch
嘿嘿，大家最期待的就是這款啦！
流出來的風聲果然不是芭樂，
iPod Touch把iPhone的整個觸控/介面移植過來，一樣大小的畫面，
但厚度減少到8mm。內建WIFI無線網路，以及Safari瀏覽器，
代表可以在上面收看Youtube影片，直接從iTunes WIFI Music Store買音樂的可能！
可連續播放音樂22小時，收看影片5小時。
有8GB (USD $299) 和 16GB(USD $399) 兩種版本，將在月底舖貨上市。
4. 壓箱底意外驚喜:iPhone 8GB降價為USD $399(原本$599)，4GB走入歷史
一如往常，Apple的新產品發表會總是要給人下巴脫臼的驚喜，
這回大概是iPod Touce消息提前走漏，
所以Steve Jobs不爽臨時決定用iPhone降價來當爆點XD，
咳咳，上面這句是我自己虎爛的。我猜應該還是銷售量因素，所以
決定把8GB版一次降價200美元，4GB版停產。
心得/評論：
1. 組裝/代工廠又有很多新玩意兒可以出貨啦
2. 三樣產品的共通點？ – 金屬(鋁)外殼
3. 最近台灣新聞可能又要炒小尺吋觸控面板將成為未來主流ooxx….
參考連結：
http://tinyurl.com/349k28
iPod Touch記者會照片
iPod Classic照片
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