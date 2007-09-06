這次Steve Jobs一次送大家三個好禮，分別是：



1. iPod nano阿肥版

新版nano的螢幕變成兩吋，解析度為320*240，支援影片播放，全部改為金屬外殼。

有4GB和8GB兩版本。(可以玩新推出的iPod Game)

已於宣佈日開始舖貨，本週末即可在專賣店看到。

2. iPod Classic

所謂的經典也就是第六代硬碟版iPod，把外殼變薄，並也改為金屬製。

容量有80GB和160GB兩種版本。當然可以看影片。

160GB版可以連續播放40小時音樂，看7小時影片。

80gGB版可以連續播放30小時音樂，看5小時影片。

也可以玩iPod Games。

3. iPod Touch

(點此收看iPod Touch官方介紹影片)

嘿嘿，大家最期待的就是這款啦！

流出來的風聲果然不是芭樂，

iPod Touch把iPhone的整個觸控/介面移植過來，一樣大小的畫面，

但厚度減少到8mm。內建WIFI無線網路，以及Safari瀏覽器，

代表可以在上面收看Youtube影片，直接從iTunes WIFI Music Store買音樂的可能！

可連續播放音樂22小時，收看影片5小時。

有8GB (USD $299) 和 16GB(USD $399) 兩種版本，將在月底舖貨上市。

4. 壓箱底意外驚喜:iPhone 8GB降價為USD $399(原本$599)，4GB走入歷史

一如往常，Apple的新產品發表會總是要給人下巴脫臼的驚喜，

這回大概是iPod Touce消息提前走漏，

所以Steve Jobs不爽臨時決定用iPhone降價來當爆點XD，

咳咳，上面這句是我自己虎爛的。我猜應該還是銷售量因素，所以

決定把8GB版一次降價200美元，4GB版停產。

心得/評論：

1. 組裝/代工廠又有很多新玩意兒可以出貨啦

2. 三樣產品的共通點？ – 金屬(鋁)外殼

3. 最近台灣新聞可能又要炒小尺吋觸控面板將成為未來主流ooxx….

參考連結：

http://tinyurl.com/349k28

iPod Touch記者會照片

iPod Classic照片

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