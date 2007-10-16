剛剛看CNN白髮灰灰的主播介紹「卡丁車」遊戲的片段，很難想像一款從超任時代就有的「馬力歐賽車」型遊戲，會在這個網路時代再度擄獲玩家的心。而且這回不只是hardcore玩家，是連老老少少阿公阿媽都一起加入這場丟香蕉皮的賽車競技場。

CNN說到，在南韓，平均每四人就一人玩過「卡丁車」(kart rider)，可不是嗎？網路作為一個distribution channel，可以把許多原是小眾市場的次文化介紹給大眾，進而讓老酒不但裝新瓶，而且還大賣。想想過去要玩類似遊戲，必須要先有電視遊樂器平台，就算是移植到電腦版，也要經過繁複的安裝手續，這些就足以設下大眾跨不過的門檻了。

所以你說網路casual game有沒有未來？我認為一定有，且我更看好把一些早期遊戲平台的經典對戰/合作遊戲(如這款馬力歐賽車-like，或是炸彈超人-like)，複製到網際網路平台。

也許世界上某一個角落，已經有團隊在製作網路版「快打旋風」或「魂斗羅」了！只是這回魂斗羅應該可以一次讓4p甚是8p提槍上戰場掃蕩同樂，反正炸彈超人都可以從單打獨鬥變成大混戰了，不是嗎？

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