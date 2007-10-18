CNN科技新聞最近頻頻專題報導韓國，今天更連續用了三個片段介紹韓國的「星海爭霸」職業玩家。一個老梗問題又浮上我心頭：台灣的職業玩家呢？

我認為，要形成一種職業運動，必需要有以下要素：

1.廣大的支持者市場

2.充沛的贊助/投資資金

3.社會價值的認同

第三項最為關鍵，台灣電玩小子在兩千年初於WCG世界電玩大賽耀武揚威後，原有機會透過媒體渲染，一次扭轉大眾對「電玩」=「不務正業」的觀感，但隨著近兩年台灣選手在WCG成績節節敗退，喜愛錦上添花的媒體也逐漸冷落這個議題。

為什麼媒體的角色這麼關鍵？因為有了正確的社會觀感，才有可能出現龐大的支持者市場。韓國人已經把game當成能「參與」，也能「欣賞」的娛樂媒介。韓國一般民眾不僅玩gmae，更懂得「觀賞」、「評論」game，連在路上隨便拉個女學生，問她「海爭霸有哪三個種族」，答對率可能像台灣的大學率取率一樣高。職業球隊要有球迷支持，職業遊戲團隊也一樣，且fans男女比例不可過於懸殊，否則難很難跨出次文化的門檻。

最後是第二項，資金挹注問題。在台灣，我認為這是最容易解決的關卡。以今日來說，當下許多竹科公司的決策者、掌權者，年輕時多少都接觸過遊戲，這些中年"geek"已不同昔日那些鄙視電玩文化的老學者、老官員。現在，我們只缺一個組織，缺一些行銷人才，來向這些科技廠商徵求贊助，甚至是認養職業團隊。

當以上三點水到渠成後，也許上述組織就可以開始規劃國內例行賽事，並透過網路、電視轉撥放送。然後呢？用力為大眾洗腦吧！塑造偶像明星選手、出國比賽、推出週邊商品、拍成紀錄片、選手和黑澀會妹妹傳誹文…總之花招可多了，就等優秀的經營、行銷人才投入！

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