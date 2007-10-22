有稍微接觸過行銷學的人，一定對4P理論(Product, Pricing, Promotion, Placement)耳熟能詳。然而，隨著打破時空限制的網路走入消費者生活，原先4P理論已略顯過時，奧美首席執行長Brian Fetherstonhaugh在北京AdTech的演說中，提出了4E的看法：

Experience Everyplace Exchange Evangelism

第四點，引發了我對Viral Marketing、Word of Mouth的的比較思考：

這三者有何差別呢？我個人認為，差異在於消費者投入程度，和行銷者的干涉程度。

Evangelism – 福音式行銷。費者參與度最大，可能由fans組成論壇、社群，設計專屬T-shirt、個別超死忠迷成立專門的blog或錄製podcasting。這些大多是消費者自發性行為，行銷者不一定在幕後推動或策劃，相對行銷者較難掌握成效。

Viral Marketing – 病毒散佈式行銷。可遇不可求，一旦成功，可發揮低成本、高成效的廣告效益。網路上常見的Viral Marketing，如Viral Video，大多要先達到某個Tipping Point – 關鍵點，才「爆發急性傳染」如瀏覽人次突破百萬、登上電視新聞、或某高流量部落格無意中提到。當今人人喊創意，個個講病毒，但市場中毒的機率，就像中樂透一樣，不高。為提高成功率，行銷者應同時設計、執行多個Viral Marketing計畫。

Word of Mouth – 口耳相傳式行銷。和人類千年前的消費文明同時出現，是上兩者的原形(prototype)。原則上，讓產品品質說話，行銷者閉嘴，不介入口耳相傳流程。但實際上，微妙的運作往往能成為口耳相傳的催化劑。如行銷者本身製造議題，成為散佈正面謠言的第一張嘴。

美國的Apple、Google都是Evangelism Marketing的典範。Microsoft甚至有專門的「福音團隊」，我在Techquila Shot認識的Blogger, kevin Leneway就在微軟的"Developer and Platform Evangelism team"工作。

台灣人似乎比較不愛國貨，既然活在網路時代，就應該把最「精緻」的行銷手段好好發揮。一位曾出差新加坡，觀摩行銷產業的的友人表示，台灣國內行銷領域的「華麗」和「被接受」程度，不輸亞洲其他國家，很有潛力leverage網路社群，扭轉消費者既定的品牌印象。

不禁想向企業大老們喊個話：招募福音部門、經營社群，努力對國中生傳福音，也許五年後，等他們成為網路主要發聲者，我們也能見到台灣版的品牌宗教狂熱！

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