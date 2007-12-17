最近接受了皇冠出版社邀請，試讀了Timothy Forriss 的4-Hours Workweek，免費拿人家的看，當然要來這邊回饋分享一下囉。嗯，老實說我滿看好這種邀請blogger試讀分享的marketing方式，當然，前提是要能不干涉blogger的review內容…

回歸主題，幾個月前 4-Hours Workweek在美國tech blog圈掀起了不少討論，經過AVC的Fred Wilson，當時就下定決心把這本書搞到手，只可惜跑遍了pageone、誠品都沒進貨，空運訂貨又閒麻煩，久了竟然就這樣忘了這件事…

直到這個因緣，把中譯本看完。

我自己覺得很受用的幾點：

請把退休時間打散，每過一段時間(如每兩年)，就給自己一段迷你退休(到某島住兩個月)。

請把企業外包那套來拿自己用，把不重要但耗時的工作交給印度人做。

過濾掉不必要的資訊，如僅在每天11:00 am, 4:00 pm check email. (美國上班族很多是靠「email」吃飯的…)

基本上，第二點、第三點是達成一週工作四小時的核心方法之一(書中還有提到其他做法)，而第一點是達成一週工作四小時後才有可能得到的結果。迷你退休？！這想法當然炫，但請先看清楚，書中一週工作四小時的實例(含作者本身)，皆是繞著創業家的模式在走，也就是說，假如您今天是領死薪水的上班族，不好意思，一週工作四小時，請先讓自己被Fire掉吧！

以傳統的工作價值，和資本主義以降，傳承數百年的「上班」行為來看，l想一週工作四小時，是不可能的！因此，開本書一開始，便以新的觀點來重新定義什麼是「成功」，什麼是「富有」，什麼是「自由」…

簡單來說，賺的錢要「乘以」free享樂的時間，才是真正的財富。

先寫到這邊，最近工作上實在太忙了，不得不先停筆。看來一週工作四小時的夢想還離我很遙遠…

Advertisements