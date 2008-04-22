Real People Don’t Have Time for Social Media

上面連結的標題的標題，真是道盡我最近的心聲。開始上班後，大量閱讀Tech Blog的時間減少，連註冊新Service嘗鮮(像是FriendFeed)的閒情逸致都沒了，更別提貢獻內容。

回想一年多來的狂熱，這陣子沈澱下來後，有了以下感想：

Web2.0服務，是使用者的時間，和創業家的時間一起堆出來的 。

您還是學生嗎？或已經是上班族了？

開始上班後，逐漸認同郭台銘說過的一句話：「每個人最大的競爭者就是『時間』和『自己』」。社群網路服務除了要和同業競爭，也要與使用者的時間競爭。

台灣人又普遍有超時工作的傾向。這也說明了為何無名小站、Pixnet、Xuite、黑米書籤、funP、上面充滿年輕人的主題。

已投入社群網路市場的業者，或即將投入社群市場的創業家，要留意台灣網路生態「永保青春」的侷限。我想問您以下三個問題：

您的(重度)User平均年齡幾歲？ 還有多久他們會進入職場？ 最近一季流失的重度使用者和新加入的重度使用者比例？

多一點中長期規劃吧，台灣實在不需要另一個葡式蛋塔2.0了。

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