在查不相干的資料時，翻到2002年發表在哈佛商學院Working Knowledge的這篇文章，雖然寫在dot.com泡沫之後，但拿來給今日的網路夢想家們參考也很適合。

Are you comfortable stretching the rules?

Are you prepared to make powerful enemies?

Do you have the patience to start small?

Are you willing to shift strategies quickly?

Are you a closer?

網路創業似乎是年輕人的玩意兒，年輕人有各種優勢，卻普遍缺乏耐心和決策經驗 (在說我嗎 😀 )。如果您今天開始經營新網站，預計何時開始損益兩平呢？是不是巴望著明天就有伯樂來把我的網站買出場呢？

Yoda: I can’t teach him. The boy has no patience…

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