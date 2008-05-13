在查不相干的資料時，翻到2002年發表在哈佛商學院Working Knowledge的這篇文章，雖然寫在dot.com泡沫之後，但拿來給今日的網路夢想家們參考也很適合。
- Are you comfortable stretching the rules?
- Are you prepared to make powerful enemies?
- Do you have the patience to start small?
- Are you willing to shift strategies quickly?
- Are you a closer?
網路創業似乎是年輕人的玩意兒，年輕人有各種優勢，卻普遍缺乏耐心和決策經驗 (在說我嗎 😀 )。如果您今天開始經營新網站，預計何時開始損益兩平呢？是不是巴望著明天就有伯樂來把我的網站買出場呢？
Yoda: I can’t teach him. The boy has no patience…
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很有用的文章…
看到更換訂閱的那篇，請問，您這邊還會繼續更新嗎?
Hi Marie,
目前我的重心都會放在新部落格(http://timothychen.info)的經營上。偶而也會cover到%5B網路&科技%5D方面的文章。^^這個部落格暫時不會有更新囉。
很不錯的文章，感謝分享：）
洗包包 洗鞋 加盟 加盟創業